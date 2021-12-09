РИАМО - 9 дек. В игровой студии GSC Game World, разрабатывающей легендарный долгострой S.T.A.L.K.E.R. 2, отметили, что основная кампания игры рассчитана только на одного игрока, но в дальнейшем будет и бесплатный мультиплеер, сообщает Газета.ru.

В игре реализуют открытый мир размером 64 кв. км с большим количеством квестов. В их разработке заняты примерно 30 геймдизайнеров.

Действие игры разворачивается в наше время. Мир S.T.A.L.K.E.R. 2 изменчив: в нем будут обитать не только старые мутанты, но и ряд новых. Так, появится пси-олень. В игре также будут новые группировки. Одна из них – «Варта», представляющая «полицию Зоны».

S.T.A.L.K.E.R. 2 будет обладать нелинейным сюжетом, что является основным преимуществом игры. А на концовку будет оказывать влияние выбор той или иной фракции.