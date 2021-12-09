РИАМО - 9 дек. Команда «Дивизион» школы № 2 им. В.Н. Михайлова подмосковного Королева заняла второе место на Всероссийском смотре-конкурсе дружин юных пожарных России. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС РФ.

Смотр-конкурс ежегодно проводится общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» при поддержке МЧС России. В этом году в нем приняли участие 1402 дружины юных пожарных в составе 16 274 человека из 37 субъектов РФ.

10 лучших команд из 8 федеральных округов РФ дошли до финала, который проводился в заочной форме с 1 по 30 ноября.

На суд жюри были представлены видеофильмы, презентации и характеристики команд, агитационные ролики на тему безопасности, стенгазеты и другие творческие работы по заданным темам.

По итогам проведения конкурсных этапов жюри присудило 1 место ДЮП «Пожарный дозор» из Екатеринбурга, 2 место - ДЮП «Дивизион» из Московской области и 3 место ДЮП «Пламя» из Нижегородской области.