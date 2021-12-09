РИАМО - 7 дек. Следователи в городе Пушкино завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летней местной жительницы, которая обвиняется в убийстве новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

По данным следствия, 28 августа девушка родила живого и доношенного ребенка, после чего решила от него избавиться. Девушка опустила голову малыша в унитаз с водой, после чего он насмерть захлебнулся.

Тело новорожденного знакомый девушки вынес и выкинул в лесополосе неподалеку от дома.

Во время допроса у следователя девушка признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.