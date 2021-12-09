РИАМО - 9 дек. На территории Дмитровского городского округа расположено 19 стационарных фельдшерско-акушерских пунктов и 1 передвижной мобильный комплекс типа ФАП. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа

ФАПы всегда были важными социальными объектами для небольших сел и деревень. На территории Дмитровского городского округа функционирует 19 ФАП: в деревнях Ассаурово, д. 90, Внуково, д. 61б, Княжево, Татищево, Якоть, Раменье, Бунятино, д.80, Александрово, д.53, Насадкино, д.5б, Настасьино и др.

Также в 2019 году был закуплен передвижной мобильный комплекс «Мобильный ФАП» – он работает на базе Яхромского филиала Дмитровской областной больницы. Всего ФАПы обслуживают 160 населенных пунктов, прикрепленное население – 17 132 взрослых и 2 835 детей.

«Кадровый вопрос – один из самых главных в программе «Модернизации первичного звена», нами ведется активная работа по привлечению кадров на вакантные должности. На трех ФАПах – в с. Покровское, д.26, д. Настасьино и д. Княжево пока открыты вакансии фельдшеров. Мы надеемся, что благодаря дополнительным мерам поддержки, которые оказываются нашим правительством, в ближайшее время они будут заняты», – сказал главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

С нового года для специалистов, работающих в медучреждениях Московской области, будут действовать дополнительные меры поддержки: врачам, фельдшерам и медсестрам – компенсация за аренду жилья 20 тыс. рублей. Также предоставляется соципотека. Для сельских врачей работает программа «Земский доктор/земский фельдшер» – единовременная выплата 1 млн рублей врачам и 500 тыс. – фельдшерам. В удаленных территориях: 1,5 млн рублей – врачу, 750 тыс. – фельдшеру.