РИАМО - 9 дек. В Подмосковье стартовала реализация пилотного проекта по обустройству мест для колясок, велосипедов и самокатов вместо мусоропроводов, в котором участвуют три многоквартирных дома в Клину, Мытищах и Воскресенске. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«Мы провели опрос на нашем сайте, в котором приняли участие более 15 тыс. человек. И большинство, более 12,5 тыс. жителей, выразились за старт программы переоборудования мусоропроводов в колясочные зоны. Всего мы выбрали 10 домов. В трех домах в городском округе Клин, Мытищах и Воскресенске эти работы завершат уже к концу года», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее на портале «Добродел» прошло голосование по вопросу организации колясочных в местах, где в домах находятся мусоропроводы. Собственники провели общие собрания и приняли решение по переоборудованию площадок. В рамках капремонта в трех пилотных домах данные работы завершат до конца года.

«В устранении мусоропроводов много плюсов. Исчезнет неприятный запах, лишний шум от выбросов отходов. Появятся организованные места для колясок, санок-ледянок, велосипедов и других предметов пользования жильцов. Это еще один шаг для нового уровня комфортного проживания в многоквартирном доме», - отметил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.