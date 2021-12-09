РИАМО - 9 дек. Глава Солнечногорска Виктор Родионов провел встречу с новым составом общественного совета городского парка, на которой обсуждались вопросы уборки снега в парке, а также план работ на весну. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общественный совет парка в городском округе Солнечногорск был создан два года назад по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сейчас в него входят 16 человек - местные жители, экологи и предприниматели.

«Вместе будем работать над стратегией развития территории. По президентской программе «Жилье и городская среда» благоустраиваем набережную озера Сенеж, в этом сезоне привели в порядок Веретьевский пляж, завершаем реконструкцию городского парка. И во всех проектах участвует совет. Вместе с жителями следим за ходом работ. Спрашиваем у них, что изменить, улучшить, добавить», - сказал Родионов.

Он подчеркнул, что зоны отдыха должны быть комфортными и безопасными, чтобы каждый житель хотел туда вернуться.

На встрече обсуждались не только вопросы благоустройства парка, но и предложения активистов по развитию мест отдыха.