РИАМО - 10 дек. Торжественное закрытие летнего трудового семестра студенческих отрядов Подмосковья и подведение итогов 2021 года состоится 10 декабря на базе Российского университета кооперации в Мытищах, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Бойцы из Московской области в свой первый трудовой семестр показали хорошие результаты — отделение по итогам работы занимает 26 место среди всех субъектов РФ, и 4 — среди регионов Центрального федерального округа», — рассказал руководитель подмосковного отделения Молодежного общероссийского общественного движения «Российские студенческие отряды» Павел Ковалев.

На встрече объявят лучшие студенческие отряды по итогам конкурсов. Оцениваться будут такие показатели, как количество бойцов в отряде, качество работ на трудовых объектах, активность участников отряда в реализации и подготовке мероприятий.

Также состоится вручение грамот и благодарностей лучшим участникам движения, работодателям, представителям образовательных организаций и партнерам движения «Российские студенческие отряды».

Мероприятие посетят командиры и комиссары, бойцы, ветераны студенческих отрядов, представители законодательной и исполнительной власти Московской области, руководители образовательных учреждений и другие приглашенные гости.

С июня по октябрь студенческие отряды Московской области работали на различных объектах в Подмосковье и других регионах страны. Было заключено 17 соглашений о сотрудничестве с работодателями, трудоустроено более 500 студентов.

Одним из направлений работы студотрядов является развитие добровольческой деятельности. Так, представители отрядов организовали акцию помощи медикам по подготовке учреждений здравоохранения к перепрофилированию под ковидные госпитали в Электростали и Орехово-Зуевском округе.

Представители организации принимали активное участие в работе колл-центра министерства здравоохранения МО. На сегодняшний день в подмосковном отделении «Российских студенческих отрядов» насчитывается более 900 бойцов по различным направлениям деятельности.