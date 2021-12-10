РИАМО - 10 дек. Фестиваль «Путешествие в Рождество» начнется в Москве в пятницу, 10 декабря и продлится по 9 января.

Всего будет 27 площадок — это калейдоскоп новогодних традиций разных стран. Национальные блюда, рождественские подарки, карусели и спортивные активности ждут москвичей и гостей столицы. Также будут работать ледовые катки и площадка для керлинга.

Так, на площади Революции можно попасть в яркую и красочную купеческую Москву, в сквере по улице Хачатуряна ждут новогодние мотивы из Индии, а на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской удастся переместиться в Японию. На локациях посетителей встретят главные символы новогодних праздников: Дед Мороз, Снегурочка или ростовые персонажи из новогодних сказок.

Работа всех фестивальных площадок организована в строгом соответствии с правилами противоэпидемической безопасности. На входе будет проводиться бесконтактная термометрия и контроль масок – тем, у кого нет с собой средств защиты, их выдадут бесплатно.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в столице с 2013 года.