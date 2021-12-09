РИАМО - 9 дек. Пятый открытый Парад Дедов Морозов состоится на площади города Куровское в Орехово-Зуевском городском округе 12 декабря, сообщает пресс-служба подмосковного комитета по туризму.

В ходе мероприятия посетители смогут увидеть праздничное шествие Дедов Морозов из разных уголков Орехово-Зуевского городского округа, а также поучаствовать в развлекательной интерактивной программе и посмотреть фаер-шоу.

Отмечается, что принять участие в мероприятии сможет любой желающий.

Также Парад Дедов Морозов ожидается в городском округе Домодедово, там мероприятие состоится 18 декабря.

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