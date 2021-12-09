РИАМО - 9 дек. Пластинка «Алиса в Стране чудес» с музыкой Владимира Высоцкого по мотивам одноименной сказки Льюиса Кэрролла вышла на студии «Мелодия» в 1976 году. Спустя 45 лет Московская областная филармония, вдохновившись этой пластинкой, представляет свой вариант — сценическую версию мюзикла. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Премьерные представления пройдут в декабре 2021 года в рамках проекта «Детская филармония»: 11 декабря в Доме культуры «Саввино» (Балашиха, Железнодорожный) и 19 декабря в Центральном дворце культуры «Звезда» (Наро-Фоминск). Начало в 17:00.

Московская областная филармония под руководством народного артиста России Максима Дунаевского впервые взялась за постановку мюзикла. В спектакле Алиса попадает в другую реальность, но это не сон, а компьютерная игра.

Героиня сказки впервые пробует поиграть на компьютере, остальные герои просят ее рассказать о себе и предлагают сыграть в игру «Алиса в Стране чудес». Так в спектакле появляется не только героиня Алиса, но и одноименный персонаж компьютерной игры.

На сцене — оркестр и пятеро ребят, которые на своих компьютерах проходят игру «Алиса в Стране чудес», а на большом экране зритель может наблюдать за действием и виртуально принять в нем участие. В главных ролях — солисты Молодежного музыкального театра Московской областной филармонии.

Мюзикл идет в сопровождении уникального коллектива — Государственного оркестра «Гусляры России» (художественный руководитель — народный артист России Юрий Евтушенко, главный дирижер — заслуженный артист России Максим Евтушенко).