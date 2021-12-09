РИАМО - 9 дек. Суд удовлетворил требования Госжилинспекции Московской области об аннулировании лицензии МУП «Талдомское управление» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Заявление в Арбитраж было направлено в связи с тем, что предприятие признали банкротом. В соответствии с законодательством, управляющая компания должна быть исключена из реестра лицензий. Определение о несостоятельности талдомского МУП принято в июне 2021 года.

Московский областной арбитражный суд отметил, что имеет место существенное нарушение требований законодательства в сфере управления многоквартирными домами. В связи с этим суд аннулировал лицензию МУП.