РИАМО - 9 дек. Новый корпус Долгопрудненской школы №14 на улице Новый бульвар будет построен в 2023 году, подрядчик на выполнение работ уже определен – им стал ООО «Миланстрой», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Новое здание школы сможет принять до 300 учеников. Ввести новый объект образования в эксплуатацию планируется в 2023 году», - рассказал глава стройкомплекса региона Владимир Локтев.

В новом 4-этажном учебном корпусе общей площадью 5 тыс. кв. метров, помимо учебных кабинетов и лаборантских, разместятся пищеблок с обеденным залом, спортивный и актовый залы, библиотека, медицинский блок, технические и административные помещения.

На территории школы появятся физкультурно-спортивная зона с площадками для подвижных игр, учебно-опытные и хозяйственные зоны, места отдыха для учащихся, а также площадка для школьных мероприятий.

Строительство объекта осуществляется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».