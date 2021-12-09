РИАМО - 9 дек. Рисунки художников Московской области вошли в онлайн-выставку «Нарисуй «Елку Победы». Проголосовать за работы можно до 13 декабря на сайте учреждения, сообщает пресс-служба Музея Победы.

На конкурс жители Подмосковья отправили десятки рисунков. В своих работах участники нарисовали, как Новый год встречали во время войны, украшали елку, делали елочные игрушки своими руками и что дарили на праздник. Свои работы участники часто сопровождали семейными историями.

Интернет-пользователи могут отдать свой голос за понравившиеся работы до 13 декабря. Авторы, чьи работы наберут наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий». Проголосовать можно за работы в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11, 12-14, 15-17 и старше 18 лет. Также выбирать лауреатов конкурса будет профессиональное жюри.

Результаты подведут 14 декабря. Торжественная церемония награждения пройдет 23 декабря, во время которой лауреаты смогут стать участниками новогоднего исторического квеста «Елка Победы». На основе представленных на конкурсе рисунков будет создана коллекция новогодних открыток.

Всего на сайте размещено примерно 15 тыс. рисунков участников со всей России, а также Черногории, Украины, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана.