РИАМО - 9 дек. Представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области презентовали инвестиционный потенциал Подмосковья заместителю посла Швейцарии в РФ и главе Швейцарского центра содействия бизнесу в России в ходе рабочей встречи, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Предприятия со швейцарским капиталом создали в области свыше 2,4 тыс. рабочих мест. На прошедшей встрече мы предложили коллегам продолжить развитие этих отношений», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что Швейцария является одним из крупнейших инвестиционных партнеров Подмосковья и занимает 6 место по объему инвестиций в регион. На сегодняшний день это более 46 млрд рублей за 20 лет.

На состоявшейся встрече представители Мининвеста в целях развития сотрудничества предложили провести в посольстве презентацию инвестпотенциала Подмосковья для швейцарского бизнеса. Кроме того, было озвучено предложение организовать в следующем году деловой визит представителей швейцарских компаний на одну из самых инвестиционно привлекательных площадок Подмосковья – в особую экономическую зону «Дубна».