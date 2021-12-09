РИАМО - 9 дек. Выставка редких советских новогодних открыток откроется в Мытищинской картинной галерее 10 декабря, на мероприятии будут представлены уникальные редкие экземпляры – 50 дореволюционных открыток по случаю Нового года и рождества, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В экспозицию выставки вошли открытки 30-х, 40-х, 50-х, 60-х и 80-х годов, при этом последних собрано наибольшее количество. В коллекции выставки будут представлены авторские открытки Николая Гундобина, Игоря Знаменского, Владимира Зарубина и др.

Кроме открыток гости выставки смогут увидеть советские елочные игрушки этих времен и другие предметы, создававшие антураж в эпоху СССР.

Также для посетителей подготовлены атмосферная фотозона с советской елкой и мандарины с новогодними пожеланиями.

Вход на выставку в день открытия будет бесплатным с 13:30 до 14:30. Выставка будет работать до 30 декабря.

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