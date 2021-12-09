РИАМО - 9 дек. Компания-резидент особой экономической зоны «Дубна» «ЕЛС-МЕД» получила лицензию Росздравнадзора на производство и техническое обслуживание диагностического медицинского оборудования. Первые партии аппаратов УЗИ уже начали поступать в российские медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Компания «ЕЛС-МЕД» более 2 лет является резидентом ОЭЗ «Дубна». Компания специализируется на разработке современного медицинского оборудования в сфере диагностики и организовала автоматизированное производство рентген- и УЗИ-аппаратов последнего поколения. Инвестиции в проект составляют порядка 22 млн рублей», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По словам министра, после выхода на полную производственную мощность компания «ЕЛС-МЕД» рассчитывает занять до 10% рынка рентген- и УЗИ-аппаратов в России.

В 2022 году резидент планирует расширить линейку оборудования, добавив УЗИ-аппараты планшетного типа и рентгенографическое оборудование, которое уже проходит испытания.

Кроме того, компания «ЕЛС-МЕД» планирует запустить производство МРТ и КТ аппаратов и выпуск мониторов пациента, с помощью которых в стационарах будут отслеживаться необходимые медпараметры.