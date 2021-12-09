РИАМО - 9 дек. Фабрика «Посадская матрешка» в Сергиево-Посадском округе выпускает 16 тыс. изделий в год, из них почти 900 штук - матрешки разных видов, а более 15 тыс. изделий - различная новогодняя и пасхальная продукция, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Всемирное признание фигурка матрешки получила на выставке в Париже в 1900 году. Она была удостоена бронзовой медали.

В 20-30-х годах прошлого века производство матрешек стало поточным, начали появляться артели. Именно тогда сложился тот образ матрешки, который знаком современным людям - улыбающаяся крестьянка в традиционном костюме.

Из цветов в росписи использовались синий, белый, красный и желтый. Иногда матрешки изображали исторических или литературных персонажей.

Московская область производит более 60% от всех видов народных художественных промыслов в России. В Подмосковье действует 19 предприятий, занятых в производстве изделий народных художественных промыслов. В их число входят такие уникальные изделия, как Гжель, Жостово, Дулево и Федоскино.