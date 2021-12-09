РИАМО - 9 дек. В рамках проекта Союза журналистов Подмосковья «Наука в Подмосковье в лицах и фактах» вышел второй из четырех лонгридов, который посвятили врачевателям растений. Об этом сообщает пресс-служба союза.

Примерно пятая часть всего урожая Земли гибнет из-за вредителей и болезней. Ежегодно на борьбу с ними тратятся миллиарды долларов. Чтобы защитить растения, ученые разрабатывают различные препараты, но такие средства справляются не со всеми вредителями и возбудителями болезней. Разработка новых препаратов для защиты растений в XXI веке входит в число основных задач, стоящих перед наукой.

Лонгрид «Врачеватели растений» рассказывает читателям о том, как средства защиты помогают сохранять урожай, о значимых открытиях отечественных ученых-ботаников, о том, как Николаю Вавилову удалось спасти человечество от голода.

Прочитать лонгрид можно по ссылке: https://sojp.ru/longrid2/vrachevateli_rastenij.html.

Проект «Наука в Подмосковье в лицах и фактах» реализуется Союзом журналистов Подмосковья с использованием гранта, предоставленного Институтом развития интернета.