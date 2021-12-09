РИАМО - 9 дек. В подмосковном Волоколамске с 16 по 18 декабря пройдет культурно-патриотический проект «Путь к Победе. Волоколамский рубеж», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Проект посвящен 80-летнему юбилею переломного события в Великой Отечественной войне – освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков.

16 декабря в 15:00 состоится торжественная церемония возложения цветов у мемориала «Вечный огонь» в центре города Волоколамск на Октябрьской площади.

В 16:00 в Музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль» будет открыта выставка «Мы не дрогнем в бою за столицу свою» из собрания Государственного центрального музея современной истории России. Выставка будет экспонироваться до 16 января.

В этот же день во Дворце спорта «Лама» в 18:00 пройдет гала-концерта «Песни Победы». В программе прозвучат песни военных лет, духовные песнопения и лучшие поэтические произведения о войне.

17 и 18 декабря будет организован цикл мероприятий «Дорогами боевой Славы» для учащихся кадетских корпусов, пансиона при министерстве обороны РФ, а также центров патриотического воспитания для школьников Волоколамска.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторами проекта являются министерство культуры РФ, министерство культуры Московской области, администрация Волоколамского округа, ООО «КиноФокус», Центр кинофестивалей и международных программ.