РИАМО - 9 дек. В городском округе Истра строители начали возведение первого этажа новой школы. В образовательном учреждении смогут учиться 825 человек, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день на объекте производятся монолитные работы на уровне первого этажа. Ранее было завершено строительство и гидроизоляции подвальной части здания. В работах задействовано около 70 человек и 4 единицы техники. Общая строительная готовность – 7%», – отметил министр строительного комплекса Владимир Локтев.

В школе помимо классов будут находиться лаборатории, библиотечный центр с ИТ-зоной, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь здания превысит 13 тыс. кв. м.

Также благоустройство проведут на территории школы. Там разместят спортивную и игровую зоны с площадками для командных игр и местом отдыха. Завершение строительства запланировано на 2023 год.