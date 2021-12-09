РИАМО - 9 дек. В 2021 году для работы в медорганизациях, расположенных в сельской местности Подмосковья, было привлечено 246 врачей и фельдшеров. Все они являются участниками программы «Земский доктор». Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Программа «Земский доктор» позволяет привлекать для работы в деревнях и селах молодых специалистов.

«В этом году к нам трудоустроились 246 земских докторов, из которых 221 – врачи, 25 – фельдшеры», – сказала зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Участники программы получают единовременную денежную выплату: врачи – до 1,5 млн рублей, фельдшеры – до 750 тыс., в зависимости от удаленности территории.

Помимо «Земского доктора», в области предусмотрены и другие меры поддержки для медработников. В частности, с 2016 года более 1,2 тыс. медспециалистов получили свидетельства по программе соципотеки.

Кроме того, для участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики по решению губернатора предусмотрена доплата в размере до 32 тыс. рублей.