РИАМО - 9 дек. ООО «ЕДС-Щелково» оштрафовали за нарушения, допущенные при обслуживании многоквартирного дома, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

В сентябре 2021 год инспекторы надзорного органа проверили кровлю дома №30 на Институтской улице. С просьбой провести проверку ранее обращались жители этого дома. Специалисты выяснили, что кровля опасно нависает над пешеходной зоной и на ней отсутствуют снегозадерживающие устройства. Также кирпичная кладка над крышей и деревянные стропила на чердаке разрушались, а сам чердак был захламлен.

Госжилинспекция Подмосковья постановила устранить нарушения в течение двух месяцев и составила протокол об административном правонарушении. Компанию оштрафовали на 250 тыс. рублей.

Руководство управляющей компании обратилось в суд, однако там требования организации не удовлетворили и подтвердили законность постановления надзорного органа.

В решении отмечено: управляющая организация не представила суду доказательства того, что на момент проведения проверки приняла все необходимые меры по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В результате суд пришел к выводу, что ни материальных, ни процессуальных оснований для отмены оспариваемого постановления не имеется.