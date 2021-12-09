РИАМО - 9 дек. Предприятия Московской области за 9 месяцев 2021 года экспортировали 62,5 тыс. тонн шоколадной продукции на сумму около 175 млн долларов, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Треть российского экспорта шоколадной продукции приходится на Московскую область. Подмосковными предприятиями по итогам 9 месяцев текущего года экспортировано 62,5 тыс. тонн шоколада на общую сумму 174,8 млн долларов», - сказал Воскресенский.

Министр отметил, что экспорт шоколадной продукции в 2021 году увеличился на 9% к аналогичному периоду 2020 года.

«Высоких результатов удалось достичь за счет деятельности наших крупнейших экспортеров, таких как «Марс», «Би-энд-би», «Сладкий орешек», кондитерских фабрик «Волшебница», «Победа» и других», - добавил Воскресенский.

На сегодняшний день Московская область занимает первое место в России по объему экспорта шоколада.