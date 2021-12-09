РИАМО - 9 дек. Около 2,5 млн школьников из 138 стран мира приняли участие во всероссийском образовательном проекте «Урок цифры», организованном АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры России, Минпросвещения РФ и ведущих отечественных IT-компаний, в том числе VK, сообщает пресс-служба отдела коммуникаций образовательных проектов VK.

На «Уроке цифры» школьники могут узнать, как разрабатывают игры, знакомятся с жанрами и платформами, а также с профессиями в этой сфере. По сюжету тренажера этого года ребята вместе с персонажами проекта «Урок цифры» попадают в обстановку игры «Домовята», разработанную студией BIT.GAMES.

«Наш «Урок цифры» набирает все большие обороты: в нем участвуют ребята от Москвы до Сиднея, от Калининграда до Калифорнии. Мы помогаем им больше узнать о том, кем они могут стать в будущем, и, когда придет время определяться с карьерой, сделать осознанный выбор», - сказал директор по связям с вузами VK Сергей Марданов.

Помимо России, активнее всех к урокам подключались школьники из Казахстана, Республики Беларусь, Германии, Австралии, Украины, Азербайджана, Австрии, Узбекистана, Абхазии и Молдовы. Это стало возможным благодаря активной поддержке Россотрудничества и вовлечению русских школ за рубежом.

«Россотрудничество уже не первый год поддерживает «Урок цифры». Мы считаем, что подобные проекты дают прекрасное представление о России за рубежом как о стране, в которой быстрыми темпами развиваются IT-технологии», - отметил замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.

Успеху проекта способствовала также серия открытых уроков с участием представителей органов власти и экспертов проектов экосистемы VK.

Так, впервые в истории проекта в гибридном формате 9 декабря состоялся открытый «Урок цифры» для русскоговорящих детей на Мальте. Во время занятия специалисты VK рассказали детям о процессе создания игры, кроме того, школьники опробовали тренажеры «Урока цифры» по созданию компьютерных игр, которые доступны онлайн в любое удобное время.

«Определиться со своим будущим в любом возрасте - отлично, но, если с самого детства ребята поймут свои интересы, в том числе к профессии разработчика, проектировщика, архитектора игр, продюсера и многих других, то мир ИТ безусловно с радостью распахнет для них свои двери», - подчеркнула заместитель гендиректора АНО «Цифровая экономика» по направлению «Кадры для цифровой экономики» Юлия Горячкина.

Принять участие в проекте «Урок цифры» можно до 12 декабря, но материалы будут доступны весь год.

Вместе с «Уроком цифры» про разработку игр для школьников проходит Всероссийская онлайн-олимпиада по программированию VK и Учи.ру, основной тур продлится до 20 декабря. Принять в ней участие могут ученики 1-9 классов со всех регионов России.