РИАМО - 9 дек. В городском округе Серпухов в 2 домах 10 декабря отключат электроснабжение. Там будут проводить технические работы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Света не будет с 9 до 16 часов в домах на ул. Ворошилова, 143Б, корп. 1 и корп. 2.

Проведение работ необходимо для повышения надежности электроснабжения потребителей. Специалисты будут заниматься ремонтом оборудования.

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