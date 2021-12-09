РИАМО - 9 дек. Столичный градоначальник Сергей Собянин вручил ряду москвичей государственные награды РФ и городские награды, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Так, Орденом Почета наградили директора Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского Андрея Крюкова и председателя Объединенного совета ветеранских организаций инженерных войск Московской общественной организации ветеранов войны Геннадия Лошкарева.

Инга Волкова и Виктор Коромысло получили орден «Родительская слава». Также нескольким москвичам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Благодарность президента России объявили коллективу Научно-исследовательского и проектного института Генерального плана города Москвы.

Медали «За спасение погибавших» удостоен младший научный сотрудник Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН Азиз Миркасымов. Кроме того, выдающимся жителям столицы были вручены почетные грамоты и почетные звания.

Знак отличия «За заслуги перед Москвой» получил председатель совета директоров акционерного общества «Московский метрострой» Сергей Елгаев. Также были отмечены горожане, показавшие безупречную службу городу Москве.

Благодарность мэра столицы объявили советнику президента благотворительного фонда ветеранов-строителей Москвы Андрею Шрейберу. Кроме того, группы горожан отметили почетными званиями Москвы.