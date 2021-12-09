РИАМО - 9 дек. С начала 2021 года управляющие компании Московской области выполнили почти 5 млн заданий с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Организации проводили работы в подъездах многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.

Как рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина, более 400 тыс. заданий ежемесячно управляющие компании получали и отчитывались об их исполнении через цифровые ресурсы Единой государственной информационной системы обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области.

Сотрудники УК еженедельно обходили подъезды во всех городских округах в соответствии со списком в приложении «Проверки Подмосковья». Чек-лист включает осмотр, оценку состояния и устранение выявленных нарушений по 9 или 11 (если есть лифт) пунктам.

Срок исполнения работ варьируется от 1 до 10 дней. Так, на ремонт элементов входных групп отводится 10 дней, а на уборку, починку осветительных приборов и лифтов – один. Отчет о проделанной работе с прикрепленными фотографиям сразу же отправляется по цифровым каналам и в реальном времени контролируется надзорным ведомством.

Абсолютным лидером года со 100% показателем выполнения заданий стал Молодежный. Вместе с ним в топ-10 вошли Богородский округ (99,6%), Королев (99,33%), Орехово-Зуевский округ (97,33%), Фрязино (99,16%), Истра (99,56%), Власиха (98,22%), Электрогорск (98,17%), Павловский Посад (98,1%) и Зарайск (97,86%).

Всего с показателем выше 90% задания через «Проверки Подмосковья» отработали 23 муниципалитета.

Ольга Федина подчеркнула, что мобильное приложение зарекомендовало себя как эффективный инструмент контрольно-надзорной деятельности и профилактики нарушений в жилищном секторе.

«Это стимулирует управляющие компании регулярно выполнять свои обязанности по осмотру и содержанию общедомового имущества. А нам помогает контролировать их работу в режиме реального времени. И если в каждом округе довести уровень отработки заданий до 100%, можно существенно снизить количество жалоб от жителей и повысить качество жизни в регионе», - добавила Федина.

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