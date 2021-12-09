РИАМО - 9 дек. Московские энергетики подключили к электросетям два строящихся корпуса – учебный и жилой – специализированного учебно-научного центра – школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова в районе Фили-Давыдково на западе столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Для подключения объектов к сетям специалисты проложили четыре кабельные линии напряжением 6 кВ и 6 кабельных линий напряжением 0,4 кВ общей протяженностью один километр и построили новую трансформаторную подстанцию.

Корпуса учреждения обеспечили электроэнергией мощностью в 800 кВт. Объекты обеспечены электроэнергией по второй категории надежности: при технологическом нарушении на одной линии напряжение автоматически подается по резервной.

Школа-интернат имени А.Н. Колмогорова – ведущее среднее специализированное учебное заведение страны. Ученики регулярно становятся победителями олимпиад по математике, информатике, физике, астрономии, химии и биологии, лауреатами различных конкурсов и участниками научных конференций.

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