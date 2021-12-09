РИАМО - 9 дек. В почтовое обращение 9 декабря вышла специальная новогодняя марка. Приобрести ее можно во всех почтовых отделениях Московской области, сообщили РИАМО в пресс-службе «Почты России» макрорегиона Москва.

Новая марка имеет круглую форму, на ней изображена на марке стилизованная снежинка. Эскиз для марки разработала дизайнер из Санкт-Петербурга Светлана Токаренко, которая стала победителем Всероссийского конкурса рисунка на новогоднюю почтовую марку и поздравительную открытку.

Новогодняя марка имеет номинал 24 рубля, ее выпустили в количестве 400 тыс. экземпляров. Купить ее можно в любом почтовом отделении Московской области и столицы.

Специально к выпуску тематической марки также был издан конверт первого дня и штемпель специального гашения. Оттиск новогоднего штемпеля можно поставить в центральном почтовом отделении Москвы по адресу: улица Мясницкая, дом № 26.

Впервые новогодние марки в России начали выпускать в 1962 году. Иногда там изображали не традиционные символы Нового года, а своеобразные итоги: например, на марках появлялись миниатюры о таких главных достижениях страны как строительство Останкинской башни.

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