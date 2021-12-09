РИАМО - 9 дек. Жительница Дмитрова Марина Антонова стала финалисткой областного конкурса «Миссис Активное долголетие-2021» в номинации «Миссис эрудиция». Об этом сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

В культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» состоялся финал областного конкурса «Миссис Активное долголетие-2021». Свои таланты показали 10 представительниц из разных городов Подмосковья. Завершилась конкурсная программа дефиле участниц в вечерних нарядах.

Так, в номинации «Миссис эрудиция» лучшей стала Марина Антонова из Дмитрова. Участница студии бального танца «Класс» Центрального дворца культуры «Созвездие» покорила жюри своим зажигательным танцем – сальса.

«В рамках проекта «Активное долголетие» я уже на протяжении 5 лет занимаюсь бальными танцами. Мы с моим партнером, которому сейчас 90 лет, выступаем на концертах в нашем городе, участвуем в мастер-классах и конкурсах. Для меня было очень неожиданно, что на конкурс «Миссис Активное долголетие» предложили мою кандидатуру. Было 9 участниц, каждая со своей интересной историей. Все очень волновались, и я, конечно, тоже. Но организаторы создали теплую радушную атмосферу, были очень внимательны к нам и готовы помочь во всем. Зал поддерживал всех конкурсанток», – сказала Антонова.

Все победители и участники конкурса получили дипломы и призы.

В Подмосковье число участников проекта «Активное долголетие» достигло 100 тысяч>>