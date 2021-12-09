РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Глава Подольска Николай Пестов почтил память Героя Советского Союза подольчанина Александра Кондрашева в День Героев Отечества.

«9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. Этот праздник является данью бесконечного уважения к гражданам страны, удостоенным званий Героя Советского Союза, Героя РФ, награжденным орденами Славы и Святого Георгия. Герою Советского Союза подольчанину Александру Кондрашеву 25 декабря исполнилось бы 100 лет», - написал Пестов в Instagram.

После окончания 7 классов школы и ФЗУ Кондрашев пришел на Подольский механический завод. Занимался в городском аэроклубе, что предопределило его поступление в Качинское летное училище в январе 1941 года. Его он окончил уже в разгар Великой Отечественной войны и прибыл на Калининский фронт.

Кондрашев прошел путь от рядового летчика-истребителя до командира эскадрильи. Воевал на Курской дуге, в Прибалтике, Белоруссии и закончил войну в Берлине. Награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды.

1 июля 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, указом Президиума Верховного Совета СССР Кондрашеву присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Всего за период Великой Отечественной войны гвардии майор Кондрашев совершил около 300 успешных боевых вылетов. Проведя 70 воздушных боев, лично сбил 20 и в группе 3 самолета противника.

После окончания войны продолжил службу в ВВС. В 1945 году окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы, служил на различных командных должностях. С 1960 года гвардии подполковник Кондрашев вышел в запас. Жил в городе Подольске. Работал на Подольском химико-металлургическом заводе. Ушел из жизни 20 декабря 1982 года, похоронен на городском кладбище «Красная горка».

На доме №57 на улице Парковой, где он жил, установили мемориальную доску.

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