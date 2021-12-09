РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В Подольске школьников познакомили с древнерусской игрой килой, желающие смогут заниматься в секции «Вятичи» МУК «КДЦ «Южный», сообщает пресс-служба администрации округа.

Все больше детей в разных уголках России знакомятся с игрой в городских дворах и спортивных секциях. Для популяризации русской игры спортивная секция килы «Вятичи» запустила серию ознакомительных мастер-классов и встреч для учеников общеобразовательных школ и учреждений.

Первой с игрой познакомили общеобразовательную школу №8 микрорайона Южный. В ней на днях побывал руководитель секции «Вятичи» МУК «КДЦ «Южный», главный тренер Дмитрий Астахов вместе со своими воспитанниками.

В мастер-классе приняли участие школьники средних и старших классов. Программа мероприятия состояла из разминки и правильного разогрева мышц, знакомства с мячом и обучения ближним и дальним передачам, правильному принятию и фиксации мяча, постановке техники игры ногами. В заключение провели дружескую схватку между командами девочек и мальчиков.

Кила не оставила равнодушными никого из детей. Секция пополнилась новыми учениками. Мероприятие прошло при поддержке волонтеров Подольска.

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