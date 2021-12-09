РИАМО - 9 дек. В честь международного дня борьбы с коррупцией в УМВД России по городскому округу Химки прошел круглый стол, посвященный противодействию коррупционных преступлений, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Начальник УМВД России по городскому округу Химки полковник полиции Игорь Янчук рассказал о количестве выявленных коррупционных преступлений. Также он добавил, что вместе с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проходят организационные и практические мероприятия, призванные пресекать преступления коррупционной направленности.

Помощник прокурора разъяснил те положения федерального законодательства, которые относятся к противодействию коррупции, а также рассказал об особенностях ее проявления, причинах и негативных последствиях.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы, связанные с проявлением коррупции, рассмотрели распространенные виды взяточничества и конкретные примеры коррупционных преступлений. Как отметили спикеры круглого стола, противодействие коррупции будет наиболее эффективным при активном участии граждан.

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