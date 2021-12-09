РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Глава Подольска Николай Пестов вручил генеральному директору успешно развивающегося предприятия «ЗиО-Здоровье», почетному гражданину города Николаю Сафонову в день юбилея почетный знак Мособлдумы «За верность Подмосковью».

Сафонов является уникальным человеком, который многого добился в жизни своим огромным трудом и сильным характером. Как руководитель он всегда стремится быть первым и успешно добивается лидерства.

«Если дело вообще стоит делать, то сделать его нужно хорошо» – известная пословица правдиво отражает стиль работы Сафонова. Для него в любом деле нет мелочей. От души желаю юбиляру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии созидания, воплощения в жизнь задуманного, благополучия его большой семье! Да поможет Господь в светлых делах! С юбилеем, Николай Викторович!» - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что стремление к лидерству в равной степени относится к обеспечению строительства второй производственной очереди возглавляемого Сафоновым фармацевтического предприятия «ЗиО-Здоровье», моральной и материальной поддержке, к духовному и политическому просвещению членов вверенного ему трудового коллектива. Также к организации вакцинации сотрудников по месту работы, содержанию заводской и прилегающей городской территории и их оформлению, образцовому во все времена года.

Особенно Пестов отметил огромную работу по увековечению подвигов защитников Отечества, глубокую душевную любовь к памяти предков и ее сбережение, обостренное чувство Родины.

«Сафонов не старается быть удобным, казаться «добреньким», но смело берет на себя ответственность и отвечает за результат. По-другому, думаю, и не должен поступать настоящий патриот Подольска и его почетный гражданин. Вместе с Сафоновым мы увлеченно работали в команде Александра Никулина и вместе боролись за будущее города в очень непростые времена», - добавил Пестов.

Сафонову исполнилось 60 лет. Для него этот юбилей является очередным рубежом, за которым стоят перспективные дела и задачи.

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