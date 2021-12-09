РИАМО - 9 дек. Государственные театры и Московская областная филармония подготовили новогодние спектакли и программы для взрослых и детей, сообщает пресс-служба Минкульта Подмосковья.

Все мероприятия станут частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Так, Московский Губернский театр на праздниках покажет постановки «Щелкунчик», «Рождество. Мистерия. Бал», «Морозко» и «Весна». Театр представит свои спектакли и на трех подмосковных площадках: 4 января (г. Пушкино, ДК «Строитель») – «Щелкунчик»; 5 января (г. Озёры, Центр культуры и досуга) – «Аленький цветочек»; 9 января (г. Клин, Музей-заповедник П.И. Чайковского) – «Маленький принц».

Жители Подмосковья в праздничные дни также смогут посетить различные постановки в Московском областном театре драмы и комедии: «Баба Яга против зла», «Волшебный фонарик, или Игра со Временем», «Новогодние подарки», «Гипнотизер» и «Волшебная сила».

Ознакомиться с театральной новогодней афишей можно на сайте министерства культуры Московской области.

Отмечается, что спектакли и концерты пройдут в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.

Посетить все государственные театры Московской области можно в рамках всероссийской программы «Пушкинская карта».

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