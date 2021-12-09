РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В Подольске юные инспекторы движения вместе с сотрудниками Госавтоинспекции провели для воспитанников детского сада открытый урок и тематическую игру «Зимняя дорожная азбука» по правилам дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед началом мероприятия ЮИДовцы продемонстрировали малышам, для чего нужно соблюдать ПДД. Автоинспекторы детально рассказали ребятам о безопасном поведении в дорожно-транспортной среде.

С дошкольниками провели тематическую игру «Зимняя дорожная азбука» для формирования у юных пешеходов правильной модели поведения. По итогам прохождения всех этапов игры ребята смогли изучить значение дорожных знаков и правила перехода проезжей части.

В завершение полицейские вручили участникам мероприятия световозвращающие элементы и тематические памятки.

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