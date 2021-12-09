РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В Подольске читатели украсили к новогодним праздникам библиотеку №1 им. Павла Северного, там развесили гирлянды с символикой «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации округа.

В библиотеке №1 им. Павла Северного продолжает работу любительское объединение «Уюткомпания». Мастерицы проводят мастер-классы по подготовке к Новому году под названием «Фабрика Деда Мороза». Они подготовили флажки в гирляндах с символикой акции «Зима в Подмосковье», а сотрудники библиотеки ее развесили. Теперь украшение привлекает взор читателей.

Участники мастер-класса наметили планы на следующее занятие. На ближайших мастер-классах всех желающих научат делать подарки, сувениры, открытки, письма и другие интересные вещи к Новому году при помощи художественного декупажа.

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