РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 дек. Жителям городского округа Котельники напомнили о полезном влиянии скандинавской ходьбы на организм человека, сообщает пресс-служба администрации округа.

Директор спортивного комплекса «Котельники» Михаил Набокин для участников «Активного долголетия» провел разминку в Кузьминском лесопарке.

Организаторы отметили, что систематические занятия уменьшают содержание холестерина в крови и улучшают работу органов пищеварения. Также скандинавская ходьба помогает укрепить дыхательные мышцы и тренирует сердечно-сосудистую систему.

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