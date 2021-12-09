РИАМО - 9 дек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подписал распоряжения об увольнении начальника территориального управления Звенигорода Рината Мангушева и его заместителя Дмитрия Шикова после самовольного демонтажа бюстов Героев Советского Союза, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.
В канун празднования 80-летия начала битвы под Москвой у Мемориала воинской Славы в Звенигороде были установлены бюсты Героев Советского Союза Михаила Пронина и Василия Фабричнова. Средства на изготовление памятников собрали жители города. В ночь после установки бюсты были вывезены с территории мемориала неизвестными людьми.
Как оказалось, распоряжение о демонтаже дали чиновники местного территориального управления. Глава Одинцовского округа поддержал жителей, которых возмутило подобное самоуправство. Андрей Иванов подчеркнул: несмотря на то, что активисты установили памятники без оформления необходимых разрешений, их энтузиазм заслуживал уважения.
Андрей Иванов отметил, что к ситуации нельзя было подходить формально. Тем более, что сложилась она накануне одного из самых важных Дней воинской славы России – Дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.
С помощью видеонаблюдения были установлены непосредственные участники демонтажа. Позднее выяснилось, что бюсты Героев Советского Союза были вывезены в подвал здания местного территориального управления по указанию руководителей ТУ Звенигород.
По итогам служебной проверки начальнику территориального управления Ринату Мангушеву и его заместителю Дмитрию Шикову было предложено освободить муниципальные должности. Распоряжения об увольнении чиновников глава администрации Одинцовского городского округа Андрей Иванов подписал 8 декабря 2021 года.
В настоящее время обязанности начальника территориального управления Звенигород исполняет Виталий Гончаревский.
Одинцовская «Единая Россия» запустила новый партийный проект «Военные городки»>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии