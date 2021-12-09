РИАМО - 9 дек. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подписал распоряжения об увольнении начальника территориального управления Звенигорода Рината Мангушева и его заместителя Дмитрия Шикова после самовольного демонтажа бюстов Героев Советского Союза, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

В канун празднования 80-летия начала битвы под Москвой у Мемориала воинской Славы в Звенигороде были установлены бюсты Героев Советского Союза Михаила Пронина и Василия Фабричнова. Средства на изготовление памятников собрали жители города. В ночь после установки бюсты были вывезены с территории мемориала неизвестными людьми.

Как оказалось, распоряжение о демонтаже дали чиновники местного территориального управления. Глава Одинцовского округа поддержал жителей, которых возмутило подобное самоуправство. Андрей Иванов подчеркнул: несмотря на то, что активисты установили памятники без оформления необходимых разрешений, их энтузиазм заслуживал уважения.

«Руководству территориального управления Звенигород было прекрасно известно, что именно жители города на собранные «всем миром» средства изготовили эти памятники. Их ваяли «не на коленке» — тщательно и с душой. Сохранено портретное сходство героев войны, точно отражены их награды и звания. Все сделано очень достойно. Однако чиновники единолично и самовольно решили демонтировать памятники. Не поставив в известность никого — ни общественников, ни администрацию округа», — прокомментировал ситуацию руководитель муниципалитета.

Андрей Иванов отметил, что к ситуации нельзя было подходить формально. Тем более, что сложилась она накануне одного из самых важных Дней воинской славы России – Дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

С помощью видеонаблюдения были установлены непосредственные участники демонтажа. Позднее выяснилось, что бюсты Героев Советского Союза были вывезены в подвал здания местного территориального управления по указанию руководителей ТУ Звенигород.

По итогам служебной проверки начальнику территориального управления Ринату Мангушеву и его заместителю Дмитрию Шикову было предложено освободить муниципальные должности. Распоряжения об увольнении чиновников глава администрации Одинцовского городского округа Андрей Иванов подписал 8 декабря 2021 года.

В настоящее время обязанности начальника территориального управления Звенигород исполняет Виталий Гончаревский.

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