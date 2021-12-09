РИАМО - 9 дек. Препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма» официально зарегистрировали в России. Это самое дорогое лекарство из существующих в мире на сегодняшний день, сообщает Федеральное агентство новостей.

Информация о регистрации препарата появилась в Государственном реестре лекарственных средств.

«Золгенсма» является препаратом генной терапии. Препарат вводится внутривенно, один укол стоит порядка 168 млн рублей. Одной из причин столь высокой стоимости «Золгенсма» является дороговизна разработки препарата.

СМА является наследственным заболеванием, которое приводит к регрессу двигательных навыков, постепенной атрофии мышц, а также развитию тяжелой дыхательной недостаточности.

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