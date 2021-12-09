РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 дек. Свыше 1 тыс. жителей подмосковного Красногорска, относящихся к льготным категориям граждан, отдохнули в санаториях в нынешнем году, сообщила начальник Красногорского управления соцзащиты населения Лилия Гордон.

«В городском округе Красногорск в 2021 году выдано 1098 путевок, в том числе детям-инвалидам с сопровождающими лицами», - сказала Гордон.

По данным зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной, за текущий год санатории по бесплатным путевкам посетили порядка 30 тыс. жителей Московской области.

Зампред уточнила, что наиболее востребованными местами оздоровления являются санатории средней полосы России, Краснодарского края, Крыма и Минеральных Вод.

Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются по медицинским показаниям. Дополнительную информацию можно получить на портале госуслуг в разделе «Бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками».

Бесплатные путевки в санатории получат более 30 тыс жителей Подмосковья в 2022 г>>