РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 9 дек. В лицее №3 городского округа Дзержинский провели фестиваль открытых уроков для молодых педагогов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии присутствовала главный эксперт управления образования горокруга Вера Андроник. По ее словам, задача учителя – передать ученикам умения ставить цели, работать в команде и быть продуктивным.

Открытые занятия подготовили по русскому языку, окружающему миру и физкультуре.

Также молодым педагогам провели лекцию о методах организации урока. Для учителей подготовили тренинг на развитие коммуникативных навыков.