РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Семинар-практикум «Особенности обучения на цифровом фортепиано в условиях современной музыкальной среды» прошел в КПЦ «Дубровицы» Подольска, преподаватели музыкальных школ смогли оценить игру цифровых инструментов фирмы Casio, сообщает пресс-служба администрации округа.

8 декабря в Малом зале КПЦ «Дубровицы» прошел семинар-практикум, созданный при поддержке Российской академии музыки им. Гнесиных. Его провели преподаватели Московского областного музыкального колледжа им. Прокофьева Анна Тимофеева и Алексей Маричев для педагогов музыкальных школ округа.

На семинаре-практикуме сравнивали акустические и цифровые инструменты, их плюсы и минусы. Затронули вопросы ценовых категорий, технологию производства, марки фортепиано, возраст и состояние инструмента, разные подходы к стандартам у настройщиков. Напомнили, что музыкальные инструменты стареют несмотря на сложность конструкции. На семинаре также звучали факты из истории.

Учителя музыки, прослушав полезную информацию и получив ответы на интересующие их вопросы, попрактиковались на цифровых инструментах фирмы Casio. В конце мероприятия они получили сертификаты слушателей курса и пособия «Практические советы и рекомендации».

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