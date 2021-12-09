РИАМО - 9 дек. Выездные бригады медиков оказали высококвалифицированную медпомощь более 4,5 тысячам жителей Ленинского округа с начала 2021 года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Качественная медицина, помощь высококвалифицированных специалистов должны быть доступны жителям даже небольших и отдаленных населенных пунктов. На это обратил внимание губернатор Андрей Воробьев в ходе совещания с членами правительства и главами округов.

«Ленинский округ – один из первых муниципалитетов Подмосковья, где с 2020 года начали практиковать выезды мобильных бригад узкопрофильных специалистов в территории муниципалитета», - подчеркнул глава округа Алексей Спасский.

В состав выездных бригад, как правило, включают хирурга, невролога, отоларинголога, офтальмолога, эндокринолога и других. Выезды осуществляются три раза в неделю: дважды - «взрослые» врачи и один раз - «детские». Во время каждого из них медики принимают от 30 до 50 пациентов.

Записаться на такой прием можно у участкового терапевта или педиатра, они же проинформируют о времени приезда бригады в конкретный населенный пункт.

Почти 40 млрд рублей дополнительно выделят на здравоохранение Подмосковья в 2021 г>>