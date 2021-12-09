РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 9 дек. Тренер из городского округа Дзержинский Андрей Пеннер занял третье место на Всероссийских соревнованиях по всестилевому карате, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Состязания проходили 27-28 ноября в Санкт-Петербурге. В соревнованиях участвовали 1,5 тыс. спортсменов из 41 региона России в возрасте от 8 лет.

Тренер выступал среди мужчин 35-45 лет. Он является руководителем городского клуба традиционного и спортивного карате KATANA.

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