РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. В женской группе народного коллектива «Хореографический ансамбль «Радужный» КПЦ «Дубровицы» Подольска прошел открытый урок, на котором опытные танцоры поделились своим мастерством с начинающими, сообщает пресс-служба администрации округа.

Члены коллектива представили мастер-класс по народному танцу. Он состоял из упражнений в различных национальных стилях: шаги, народный станок, середина или припадания, дроби, дробная комбинация. Каждое упражнение демонстрировали как законченный танцевальный фрагмент. Участники были наполнены огромной любовью к народному танцу, и это заражало энергией всех в зале.

Мастерство и артистизм исполнительниц произвели огромное впечатление на зрителей, особенно на воспитанников образцового коллектива «Хореографический ансамбль «Радужные ребята». Так продолжается преемственность поколений в хореографических коллективах.

Руководитель коллектива – Заслуженный работник культуры Московской области Светлана Герасимова, аккомпаниатор – Лариса Воробьева.

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