РИАМО - 9 дек. Пожилые люди чаще становятся жертвами телефонных мошенников. В рамках профилактики мошеннических действий сотрудники МУ МВД России «Ногинское» встретились с членами клуба «Активное долголетие», сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Правоохранители рассказали гражданам о наиболее распространенных способах дистанционного мошенничества: злоумышленники часто похищают деньги при покупках или продаже через интернет, а также с помощью телефонных звонков.

Как отметили сотрудники МВД, при поступлении сомнительных звонков, следует сразу прекратить разговор и ни в коем случае не переводить никуда деньги.

Участковый уполномоченный полиции МУ МВД также отметил, что пускать незнакомых людей в квартиру и разглашать персональные данные нельзя ни под каким предлогом. Если собеседник предлагает соцвыплаты, верить ему не стоит. Лучше перепроверить информацию в соответствующем ведомстве.

В конце встречи членам клуба вручили информационно-профилактические памятки.

Стало известно, какие категории жителей Подмосковья мошенники обманывают на крупные суммы>>