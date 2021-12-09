РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 дек. С Кореневского пруда на улице Лорха в поселке Красково городского округа Люберцы вывезли более 120 кубометров мусора и распиленной древесины аварийных деревьев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Работы по восстановлению и очистке Кореневского пруда закончены. Подрядной организацией была проведена опиловка сухостоя вдоль береговой линии, убраны камыши, покрышки, ветки в воде», - сказала начальник управления по охране окружающей среды администрации горокруга Ирина Степанова.

По ее словам, как только растет лед, на водоеме установят 2 деревянных домика для уток.

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