РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска в рамках профилактического мероприятия до 12 декабря проверят транспортные средства, перевозящие опасные грузы, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных правовых актов по перевозке опасных грузов до 12 декабря проводит профилактический рейд «Опасный груз».

В ходе проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов, при этом особое внимание будет уделяться техническому состоянию транспортных средств при выпуске на линию, соответствию конструкции, техсостояния и дополнительного оборудования транспортных средств требованиям ДОПОГ, соблюдению режима труда и отдыха водителей, наличию у водителей документов, предусмотренных ПДД, соблюдению правил перевозки опасных грузов.

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