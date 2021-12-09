РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили 2 нарушителей правил перевозки детей на дорогах округа в ходе рейда «Детское кресло», сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск 8 декабря провел профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда были выявлены двое водителей, нарушивших требования ПДД к перевозке детей. За нарушения налагается административный штраф в размере 3 тыс. рублей.

Автомобилистов просят не пренебрегать правилами безопасной перевозки детей в салоне машины. Их жизнь целиком и полностью зависит от водителя. Особенно опасно, если при движении авто ребенок располагается на руках.

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